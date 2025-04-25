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  4. ВИДЕО. Заря быстро удвоила преимущество в матче с Левым Берегом в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:41
174
0

ВИДЕО. Заря быстро удвоила преимущество в матче с Левым Берегом в УПЛ

Александр Яцык забил в ворота Максима Мехалива на 49-й минуте игры

25 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:41
174
0
ВИДЕО. Заря быстро удвоила преимущество в матче с Левым Берегом в УПЛ
ФК Заря. Александр Яцык

В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» принимает «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче против «Левого Берега» на 41 минуте игры. Шикарным ударом отличился Денис Антюх, расстроив Максима Механива.

Уже на старте второго тайма луганская команда удвоила свое преимущество в матче. Атака от Зари завершился ускорившимся пасом Будковского на Яцыка и пробил мимо Механива.

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В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев Александр Яцык
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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