ВИДЕО. Заря быстро удвоила преимущество в матче с Левым Берегом в УПЛ
Александр Яцык забил в ворота Максима Мехалива на 49-й минуте игры
В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» принимает «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.
Подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче против «Левого Берега» на 41 минуте игры. Шикарным ударом отличился Денис Антюх, расстроив Максима Механива.
Уже на старте второго тайма луганская команда удвоила свое преимущество в матче. Атака от Зари завершился ускорившимся пасом Будковского на Яцыка и пробил мимо Механива.
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В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.
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