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  4. ВИДЕО. Антюх бешеным ударом вывел Зарю вперед в матче с Левым Берегом в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 18:53 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:50
508
0

ВИДЕО. Антюх бешеным ударом вывел Зарю вперед в матче с Левым Берегом в УПЛ

Денис Антюх забил на 41 минуте игры в ворота «Левого Берега»

25 апреля 2025, 18:53 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:50
508
0
ВИДЕО. Антюх бешеным ударом вывел Зарю вперед в матче с Левым Берегом в УПЛ
ФК Заря. Денис Антюх

В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» принимает «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

На 41-й минуте игры подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче. Яцик протянул мяч левым флангом, и выполнил навес на дальнюю, где Антюх решил пробивать, и в итоге направил круглого в левую девять без шансов для кипера аистов. Заря выходит вперед.

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В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.

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Денис Антюх Заря Луганск Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Заря - Левый Берег
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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