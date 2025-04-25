ВИДЕО. Антюх бешеным ударом вывел Зарю вперед в матче с Левым Берегом в УПЛ

В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» принимает «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

На 41-й минуте игры подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче. Яцик протянул мяч левым флангом, и выполнил навес на дальнюю, где Антюх решил пробивать, и в итоге направил круглого в левую девять без шансов для кипера аистов. Заря выходит вперед.

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В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.