Легенда Ворсклы: «Даже не допускаю мысли о вылете команды из УПЛ»

Неудачная игра полтавской «Ворсклы» перед финишной прямой сезона-2024/25 привела к попаданию в зону переходных матчей. В многолетней истории выступлений в Премьер-лиге еще никогда такого не случалось, чтобы эта команда терпела сразу четыре подряд поражения на своем поле. Но игровой кризис «Ворсклы» привел именно к такому печально известному показателю. Понятно, что и он, и месторасположение полтавчан в турнирной таблице изрядно огорчили не только болельщиков, но и бывших игроков команды. Один из рекордсменов из числа легионеров «Ворсклы» Арменд Даллку поделился мнениями о нынешних показателях зелено-белых, ответив на вопросы корреспондента Sport.ua.

– Я постоянно слежу за событиями в чемпионате Украины. И как не следить, если «Ворскла» – моя любимая команда, а Украина и Полтава – мой второй дом, – сказал он. – К сожалению, на данный момент я не получаю удовольствия от игр, особенно в связи с последними проигрышами. Ведь ситуация для «Ворсклы» в турнирном плане сейчас угрожающая. Конечно, очень больно, когда любимая команда уступает в четырех матчах подряд, да еще дома.

– В чем, на ваш взгляд, кроется причина четырех подряд домашних поражений «Ворсклы» в последних четырех турах? Как отреагировали на эти неудачи?

– Причин может быть много. Понятно, что новый коллектив, новые футболисты, пришедшие на смену своим предшественникам, нуждаются в определенной адаптации. Многие еще не до конца понимают требования клуба и тренера, как и не знают историю «Ворсклы», которая очень много давала украинскому и футболу в целом. То, как быстро тренеры и старожилы команды объяснят новым футболистам, как они должны понимать ситуацию, настолько быстро и удастся найти выход из нее. А выход может быть только один под девизом «Один за всех – и все за одного». Надо поддерживать друг друга, а не искать причины неудач и виноватых в них. Это ведь ни к чему хорошему не приведет. Более того, ситуация может даже ухудшиться. Сейчас нужно всему коллективу футбольного клуба «Ворскла» сплотиться – как президенту, вице-президенту, так и тренерам, футболистам главной и резервной команд. Я верю, что полтавская команда все же сможет выйти из этой сложной ситуации. Мне тоже хотелось бы попросить болельщиков поддерживать «Ворсклу». Приехав на стадион, переживайте за нее по максимуму. Ведь команде нужны болельщики не только тогда, когда все хорошо и когда выигрывает. Настоящие поклонники познаются во времена, когда у нее не все получается и ей тяжело. Именно тогда роль болельщиков выходит на первый план. Поэтому призываю симпатиков «Ворсклы» быть с ней вместе в этом испытании и всячески поддерживать ее. Уверен, что все нормализуется.

– Как вы думаете, каким может быть выход из затруднительного положения, в котором сейчас оказалась полтавская команда?

– Как я уже сказал выше, выход только один: поддерживать друг друга. Турнирная таблица сейчас не позволяет делать какие-либо замены или прибегать к радикальным изменениям. В частности, замена тренера, на мой взгляд, может сделать ситуацию еще хуже. В чемпионате осталось еще пять матчей, в которых «Ворскла» будет играть с командами, которые ей по зубам – «Вересом», «Колосом», «Черноморцем», ЛНЗ и «Ингульцем». Все эти соперники по своему уровню таковы, что полтавчане могут их побеждать. Чем быстрее каждый из футболистов поймет, что ситуация очень сложная и команде нужно быть как один кулак, тем лучше для всех. Я уверен, что «Ворскла» имеет хороший коллектив и хороших руководителей, которые, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, постоянно находятся рядом с командой, живут ее интересами и пытаются делать все возможное для нее. Я думаю, что наконец Полтава останется в Премьер-лиге.

– Следите ли вы за событиями в Украине?

– Конечно. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы передать искренний привет всей Украине и, в частности, Полтаве и всем полтавчанам, которые будут читать это интервью. Я вас люблю, и буду всегда следить не только за этим замечательным городом, «Ворсклой», но и за событиями в украинском футболе. Сейчас я являюсь болельщиком «Ворсклы», и даже несмотря на то, что у меня игры в чемпионате, все равно постоянно, при первой же возможности, слежу за полтавской командой. Смотрю, как она играла, как выглядела в матче и какие есть дальнейшие перспективы. Даже не допускаю такой мысли что «Ворскла» в следующем сезоне не будет среди команд элиты.