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  4. Проклятие снято: Свитолина впервые в карьере сыграет в 3-м раунде Мадрида
WTA
25 апреля 2025, 18:31 |
1221
0

Проклятие снято: Свитолина впервые в карьере сыграет в 3-м раунде Мадрида

Элина выиграла стартовый матч в столице Испании у Сонай Картал

25 апреля 2025, 18:31 |
1221
0
Проклятие снято: Свитолина впервые в карьере сыграет в 3-м раунде Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде с победы над Сонай Картал во втором раунде.

Элина вышла в 1/16 финала тысячника, где сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Бьянки Андрееску.

Свитолина впервые в карьере пробилась в третий круг на грунтовых кортах столицы Испании.

Элина в 10-й раз выступает на тысячнике в Мадриде. На ее счету пять побед и девять поражений.

Статистика выступлений Свитолиной на турнире в Мадриде

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Элина Свитолина WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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