WTA25 апреля 2025, 18:31 |
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Проклятие снято: Свитолина впервые в карьере сыграет в 3-м раунде Мадрида
Элина выиграла стартовый матч в столице Испании у Сонай Картал
25 апреля 2025, 18:31 |
1221
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25 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде с победы над Сонай Картал во втором раунде.
Элина вышла в 1/16 финала тысячника, где сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Бьянки Андрееску.
Свитолина впервые в карьере пробилась в третий круг на грунтовых кортах столицы Испании.
Элина в 10-й раз выступает на тысячнике в Мадриде. На ее счету пять побед и девять поражений.
Статистика выступлений Свитолиной на турнире в Мадриде
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