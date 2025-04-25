Проклятие снято: Свитолина впервые в карьере сыграет в 3-м раунде Мадрида

25 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде с победы над Сонай Картал во втором раунде.

Элина вышла в 1/16 финала тысячника, где сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Бьянки Андрееску.

Свитолина впервые в карьере пробилась в третий круг на грунтовых кортах столицы Испании.

Элина в 10-й раз выступает на тысячнике в Мадриде. На ее счету пять побед и девять поражений.

Статистика выступлений Свитолиной на турнире в Мадриде