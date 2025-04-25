Стали известны стартовые составы на матч Заря – Левый Берег в УПЛ

В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» будет принимать «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

Младен Бартулович и Виталий Первак определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Отметим, что защитник луганской команды Яков Башич пропустит матч из-за дисквалификации.

В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.

Матч «Заря» – «Левый Берег» состоится в пятницу, 25 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

УПЛ

ФК Заря Луганск.