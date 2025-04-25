Стали известны стартовые составы на матч Заря – Левый Берег в УПЛ
Команды сыграют в 26 туре Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» будет принимать «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.
Младен Бартулович и Виталий Первак определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Отметим, что защитник луганской команды Яков Башич пропустит матч из-за дисквалификации.
В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.
Матч «Заря» – «Левый Берег» состоится в пятницу, 25 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
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