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  4. Стали известны стартовые составы на матч Заря – Левый Берег в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 17:21 |
234
0

Стали известны стартовые составы на матч Заря – Левый Берег в УПЛ

Команды сыграют в 26 туре Украинской Премьер-лиги

25 апреля 2025, 17:21 |
234
0
Стали известны стартовые составы на матч Заря – Левый Берег в УПЛ
ФК Левый Берег.

В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» будет принимать «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

Младен Бартулович и Виталий Первак определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Отметим, что защитник луганской команды Яков Башич пропустит матч из-за дисквалификации.

В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.

Матч «Заря» – «Левый Берег» состоится в пятницу, 25 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

УПЛ
ФК Заря Луганск.

ФК Левый Берег

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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