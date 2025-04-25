«Честно скажу». Шевченко прокомментировал трансферный бан Ворсклы

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на информацию о том, что на полтавскую «Ворсклу» наложен трансферный бан:

«Мне об этом ничего неизвестно, потому что я был занят конгрессом. Поэтому сейчас я дам задание, чтобы мне сбросили посмотреть на емейл, и будем анализировать, смотреть эту информацию. Честно скажу – я не знаю об этом».

Трансферный бан предусматривает запрет для клуба на регистрацию новых футболистов в течение 3 следующих трансферных окон.

На данный момент «Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 21 очко в 25 поединках чемпионата Украины 2024/25.