Продолжит тренировать Цыганкова? Мичел высказался о будущем в Жироне

Наставник Жироны Мичел рассчитывает исправить ситуацию и выйти из кризиса. Команда в Ла Лиге не выигрывает 11 матчей и находится рядом с зоной вылета.

Вчера Жирона сыграла вничью 1:1 с Леганесом, пропустив в компенсированное время.

«Считаю, что матч не должен был завершиться со счетом 1:1. Мы находимся в самом сложном моменте с того времени, как я возглавил команду. Надеюсь, мы все исправим и я останусь в Жироне на долгое время».

«Здесь я получил от руководства большой кредит доверия, здесь в меня поверили и это многое для меня значит. Мы пройдем этот период», – сказал Мичел.

Команда находится на 16-й позиции с отрывом в три очка от зоны вылета.

Украинский хавбек Виктор Цыганков в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.