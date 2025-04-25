Продолжит тренировать Цыганкова? Мичел высказался о будущем в Жироне
Тренер на этот момент в отставку уходить не собирается
Наставник Жироны Мичел рассчитывает исправить ситуацию и выйти из кризиса. Команда в Ла Лиге не выигрывает 11 матчей и находится рядом с зоной вылета.
Вчера Жирона сыграла вничью 1:1 с Леганесом, пропустив в компенсированное время.
«Считаю, что матч не должен был завершиться со счетом 1:1. Мы находимся в самом сложном моменте с того времени, как я возглавил команду. Надеюсь, мы все исправим и я останусь в Жироне на долгое время».
«Здесь я получил от руководства большой кредит доверия, здесь в меня поверили и это многое для меня значит. Мы пройдем этот период», – сказал Мичел.
Команда находится на 16-й позиции с отрывом в три очка от зоны вылета.
Украинский хавбек Виктор Цыганков в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
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