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  4. Продолжит тренировать Цыганкова? Мичел высказался о будущем в Жироне
Испания
25 апреля 2025, 16:48 |
228
1

Продолжит тренировать Цыганкова? Мичел высказался о будущем в Жироне

Тренер на этот момент в отставку уходить не собирается

25 апреля 2025, 16:48 |
228
1
Продолжит тренировать Цыганкова? Мичел высказался о будущем в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник Жироны Мичел рассчитывает исправить ситуацию и выйти из кризиса. Команда в Ла Лиге не выигрывает 11 матчей и находится рядом с зоной вылета.

Вчера Жирона сыграла вничью 1:1 с Леганесом, пропустив в компенсированное время.

«Считаю, что матч не должен был завершиться со счетом 1:1. Мы находимся в самом сложном моменте с того времени, как я возглавил команду. Надеюсь, мы все исправим и я останусь в Жироне на долгое время».

«Здесь я получил от руководства большой кредит доверия, здесь в меня поверили и это многое для меня значит. Мы пройдем этот период», – сказал Мичел.

Команда находится на 16-й позиции с отрывом в три очка от зоны вылета.

Украинский хавбек Виктор Цыганков в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Mark4854590
Виправляти ситуацію потрібно скоріше. Бо Сегунда вже стукає у двері
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