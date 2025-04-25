Шахтер – Динамо: известна ситуация с дисквалифицированными

27 апреля состоится матч чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

Игроки обеих команды были осторожными в последних встречах, поэтому никто не пропустит топ-матч из-за дисквалификации.

В составе киевлян три игрока имеют по три предупреждения в сезоне, находясь в шаге от дисквалификации. Это Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев и Андрей Ярмоленко.

У «горняков» два игрока на грани дисквалификации – Георгий Судаков и Марлон Гомес. Оба имеют по три предупреждения.

Поединок состоится на «Арене Львов». Начало – в 18:00.