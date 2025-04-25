Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Динамо: известна ситуация с дисквалифицированными
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 17:14 |
1373
2

Шахтер – Динамо: известна ситуация с дисквалифицированными

Игроки обеих команд были осторожными

25 апреля 2025, 17:14 |
1373
2
Шахтер – Динамо: известна ситуация с дисквалифицированными
ФК Динамо Киев

27 апреля состоится матч чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

Игроки обеих команды были осторожными в последних встречах, поэтому никто не пропустит топ-матч из-за дисквалификации.

В составе киевлян три игрока имеют по три предупреждения в сезоне, находясь в шаге от дисквалификации. Это Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев и Андрей Ярмоленко.

У «горняков» два игрока на грани дисквалификации – Георгий Судаков и Марлон Гомес. Оба имеют по три предупреждения.

Поединок состоится на «Арене Львов». Начало – в 18:00.

По теме:
Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»
Ян МОРГОВСКИЙ: «Ни в коем случае не стыдно за нашу игру»
Александрия гарантировала себе медали по итогам сезона УПЛ
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Футбол | 25 апреля 2025, 12:40 12
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной

Президент УАФ заявил о полной поддержке наставника национальной команды

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Бокс | 25 апреля 2025, 08:33 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»

Аль-Шейх – о бое между Крисом Юбенком-младшим и британцем Конором Бенном

Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Теннис | 24.04.2025, 19:31
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Футбол | 24.04.2025, 22:35
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Футбол | 25.04.2025, 18:10
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_C0
Буде матч чорних проти українців 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 2
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
25.04.2025, 09:04 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем