Шахтер – Динамо: известна ситуация с дисквалифицированными
Игроки обеих команд были осторожными
27 апреля состоится матч чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.
Игроки обеих команды были осторожными в последних встречах, поэтому никто не пропустит топ-матч из-за дисквалификации.
В составе киевлян три игрока имеют по три предупреждения в сезоне, находясь в шаге от дисквалификации. Это Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев и Андрей Ярмоленко.
У «горняков» два игрока на грани дисквалификации – Георгий Судаков и Марлон Гомес. Оба имеют по три предупреждения.
Поединок состоится на «Арене Львов». Начало – в 18:00.
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