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  4. Тренер Челси: «Это наша задача на сезон, 100%. Мы идем»
Англия
25 апреля 2025, 21:18 |
245
1

Тренер Челси: «Это наша задача на сезон, 100%. Мы идем»

Мареска уверен, что Синие способны выйти в Лигу чемпионов

25 апреля 2025, 21:18 |
245
1
Тренер Челси: «Это наша задача на сезон, 100%. Мы идем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник Челси Энцо Мареска перед матчем АПЛ против Эвертона подтвердил, что лондонская команда будет до последнего бороться за возвращение в Лигу чемпионов.

«Мы будем до последнего работать, чтобы выйти в Лигу чемпионов. То факт, что этот сезон уже лучше, чем были прошлые два, не значит, что мы должны остановиться в своем желании финишировать в топ-5. Это наша цель».

«Мы весь сезон идем рядом с топ-5, поэтому нужно стремиться тут и остаться. Мы идем в Лигу чемпионов. Уверен, команда идет в правильном направлении», – сказал Мареска.

Челси находится на 6-й позиции в двух очках от топ-5. АПЛ по итогам сезона получит пять мест в Лиге чемпионов.

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Челси Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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Serhii P.
при вашому бюджеті, ви повинні були б боротися за чемпіонство
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