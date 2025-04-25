Тренер Челси: «Это наша задача на сезон, 100%. Мы идем»

Наставник Челси Энцо Мареска перед матчем АПЛ против Эвертона подтвердил, что лондонская команда будет до последнего бороться за возвращение в Лигу чемпионов.

«Мы будем до последнего работать, чтобы выйти в Лигу чемпионов. То факт, что этот сезон уже лучше, чем были прошлые два, не значит, что мы должны остановиться в своем желании финишировать в топ-5. Это наша цель».

«Мы весь сезон идем рядом с топ-5, поэтому нужно стремиться тут и остаться. Мы идем в Лигу чемпионов. Уверен, команда идет в правильном направлении», – сказал Мареска.

Челси находится на 6-й позиции в двух очках от топ-5. АПЛ по итогам сезона получит пять мест в Лиге чемпионов.