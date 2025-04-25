В пятницу, 25 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии.

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На 27-й минуте поединка горожанам удалось выйти вперед – забитым мячом отметился албанский нападающий Теди Цара.

ВИДЕО Александрия открыла счет в игре с Ингульцом