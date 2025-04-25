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  4. ВИДЕО. Александрия открыла счет в игре с Ингульцом
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 16:05 |
424
0

ВИДЕО. Александрия открыла счет в игре с Ингульцом

Забитым мячом на 27-й минуте отличился Теди Цара

25 апреля 2025, 16:05 |
424
0
ВИДЕО. Александрия открыла счет в игре с Ингульцом
ФК Александрия. Теди Цара

В пятницу, 25 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте поединка горожанам удалось выйти вперед – забитым мячом отметился албанский нападающий Теди Цара.

ВИДЕО Александрия открыла счет в игре с Ингульцом

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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