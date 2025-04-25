Украина. Премьер лига25 апреля 2025, 16:05 |
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ВИДЕО. Александрия открыла счет в игре с Ингульцом
Забитым мячом на 27-й минуте отличился Теди Цара
25 апреля 2025, 16:05 |
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В пятницу, 25 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».
Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии.
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На 27-й минуте поединка горожанам удалось выйти вперед – забитым мячом отметился албанский нападающий Теди Цара.
ВИДЕО Александрия открыла счет в игре с Ингульцом
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