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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 15:17 |
73
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух

Поединок 26-го тура УПЛ состоится 26 апреля в 13:00 по киевскому времени

25 апреля 2025, 15:17 |
73
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух
ФК Рух Львов

26 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал 30 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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