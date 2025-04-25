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  4. Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 15:31 |
38
0

Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 26 апреля в 13:00

25 апреля 2025, 15:31 |
38
0
Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

26 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал 30 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Черноморец – Рух
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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