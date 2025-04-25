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  4. «Не тот человек». Экс-вратарь Шахтера высказался о допинге Мудрика
Англия
25 апреля 2025, 15:23 |
189
0

«Не тот человек». Экс-вратарь Шахтера высказался о допинге Мудрика

Евгений Гриценко считает, что вингер «Челси» не употреблял запрещенные вещества

25 апреля 2025, 15:23 |
189
0
«Не тот человек». Экс-вратарь Шахтера высказался о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Воспитанник донецкого «Шахтера» Евгений Гриценко прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я запомнил Мудрика как фаната футбола. Миша – профессионал, заслуживает тех средств, которые за него заплатили. Очень жаль, что так сейчас все получилось с этими слухами, но я на 100% верю, что он ничего не принимал, потому что знаю его давно. Это не тот человек, который мошенническим способом прокладывал бы себе путь в большой футбол. Он максимально предан делу. Эта история странная со всех сторон».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Евгений Гриценко допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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