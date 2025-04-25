Украина. Премьер лига25 апреля 2025, 14:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:30
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Максимов лаконично отреагировал на трансферный бан Ворсклы
Главный тренер полтавчан ничего не знает об этой ситуации
25 апреля 2025, 14:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:30
638
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Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов отреагировал на информацию о том, что на его клуб наложен трансферный бан:
«Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо».
Трансферный бан предусматривает запрет для клуба на регистрацию новых футболистов в течение 3 следующих трансферных окон.
На данный момент «Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 21 очко в 25 поединках чемпионата Украины 2024/25.
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