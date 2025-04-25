Максимов лаконично отреагировал на трансферный бан Ворсклы

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов отреагировал на информацию о том, что на его клуб наложен трансферный бан:

«Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо».

Трансферный бан предусматривает запрет для клуба на регистрацию новых футболистов в течение 3 следующих трансферных окон.

На данный момент «Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 21 очко в 25 поединках чемпионата Украины 2024/25.