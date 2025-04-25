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  4. Максимов лаконично отреагировал на трансферный бан Ворсклы
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 14:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:30
638
0

Максимов лаконично отреагировал на трансферный бан Ворсклы

Главный тренер полтавчан ничего не знает об этой ситуации

25 апреля 2025, 14:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:30
638
0
Максимов лаконично отреагировал на трансферный бан Ворсклы
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов отреагировал на информацию о том, что на его клуб наложен трансферный бан:

«Ничего не знаю. От вас впервые слышу. Позвоните нашему руководству. Спасибо».

Трансферный бан предусматривает запрет для клуба на регистрацию новых футболистов в течение 3 следующих трансферных окон.

На данный момент «Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 21 очко в 25 поединках чемпионата Украины 2024/25.

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Юрий Максимов ФИФА чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава трансферный бан
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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