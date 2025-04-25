Ингулец – Александрия. Стали известны стартовые составы

В пятницу, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу примет стадион «Ника» в Александрии.

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Главным арбитром поединка будет работать судья Александр Каленов из Львова. Оба тренера определились со стартовыми составами на игру.

«Ингулец» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Александрии» - 57 очков, клуб разместился на 2-й позиции.

Стартовые составы на матч Ингулец – Александрия: