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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 14:08 | Обновлено 25 апреля 2025, 14:53
565
1

Три игрока Александрии не сыграют против Ингульца

Форвард Филиппов будет готовиться к следующему матчу

25 апреля 2025, 14:08 | Обновлено 25 апреля 2025, 14:53
565
1
Три игрока Александрии не сыграют против Ингульца
ФК Александрия. Александр Филиппов

Программа 26 тура УПЛ открывается сегодня противостоянием в Александрии, где номинальные хозяева – футболисты «Ингульца» будут принимать «горожан».

Как стало известно Sport.ua, надежды «Александрии» на возвращение в строй бомбардира Александра Филиппова не оправдались. На вчерашней тренировке нападающий еще чувствовал дискомфорт в бедре и было решено, что он полностью восстановится от травмы уже к поединку следующего тура – с «Полесьем», который состоится 4 мая.

Не сможет сегодня помочь александрийцам и бразильский легионер Джевани, который заболел.

Еще один латиноамериканец – Безерра выбыл до конца сезона еще в середине апреля.

Сейчас «Александрия» занимает второе место в чемпионате, набрав 57 очков, а матч с «Ингульцом» начнется в 15.30.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч Ингулец – Александрия.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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mini.f
Интересно будет посмотреть эту встречу. Сможет ли Поворознюк уговорить Ротаня, чтобы Александрия отдала очки Ингульцу?
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