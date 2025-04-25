Три игрока Александрии не сыграют против Ингульца

Программа 26 тура УПЛ открывается сегодня противостоянием в Александрии, где номинальные хозяева – футболисты «Ингульца» будут принимать «горожан».

Как стало известно Sport.ua, надежды «Александрии» на возвращение в строй бомбардира Александра Филиппова не оправдались. На вчерашней тренировке нападающий еще чувствовал дискомфорт в бедре и было решено, что он полностью восстановится от травмы уже к поединку следующего тура – с «Полесьем», который состоится 4 мая.

Не сможет сегодня помочь александрийцам и бразильский легионер Джевани, который заболел.

Еще один латиноамериканец – Безерра выбыл до конца сезона еще в середине апреля.

Сейчас «Александрия» занимает второе место в чемпионате, набрав 57 очков, а матч с «Ингульцом» начнется в 15.30.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч Ингулец – Александрия.