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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 13:59 |
2074
8

Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины

В услугах Владислава Ваната заинтересован «Бешикташ»

25 апреля 2025, 13:59 |
2074
8
Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован турецкий «Бешикташ», который готов оформить трансфер за 10 млн евро. В клубе считают, что Ванат является очень перспективным и талантливым футболистом – ожидают, что через два-три года его трансферная стоимость увеличится в несколько раз.

«Бешикташ» считает украинца универсальным форвардом, который одинаково силен и в воздухе, и в единоборствах на земле. Руководство клуба уверенно, что Ванат согласится перебраться в Турцию.

В текущем сезоне форвард «Динамо» провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость Ваната составляет 11 млн евро.

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Динамо Киев Владислав Ванат чемпионат Турции по футболу Бешикташ трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Fotospor
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Комментарии 8
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SHN
Пусть берут Секана.
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+3
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Vitason
Зачем писать и предлагать такой бред!?? Понятно что Динамо за такие деньги его не отпустит,за такую сумму он Динамо сам нужен,хорошие нападающие стоят гораздо дороже,а Ванат уже является хорошим нападающим который является лидером команды,тем более что скоро лига чемпионов и Динамо попытается туда попасть хоть это будет очень сложно!! Но это шанс заработать хорошие деньги не продавая никого!!
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+1
Fitness.sports
Всё для турецкого чемпионата сделано в шахте
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+1
serhiy
Ага) Уй вам .) Пишіть статті про те ,як там грає Сік ! )
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+1
Перець
не менше чим 20 млн.$
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0
DK2025
Ржавая плесень себе не изменяет. Опять перед встречей с главным конкурентом (хотя уже скорее Сашка теперь у них главный конкурент в битве за серебро) кроты должны кинуть хоть что то на вентилятор - а вдруг Ванат теперь ночами спать не будет и ждать когда его такой турецкий грант (?!!) купит?! Ну и играть будет 27-го с мыслями об этом?! Не получится у вас, пгт Счастливое!
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0
Владислав Рейский
Норм вариант для всех на самом деле, но ДК вряд ли отпустит, потому как даже такого напа вечно проблема найти для клуба
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-3
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