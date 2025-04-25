Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован турецкий «Бешикташ», который готов оформить трансфер за 10 млн евро. В клубе считают, что Ванат является очень перспективным и талантливым футболистом – ожидают, что через два-три года его трансферная стоимость увеличится в несколько раз.

«Бешикташ» считает украинца универсальным форвардом, который одинаково силен и в воздухе, и в единоборствах на земле. Руководство клуба уверенно, что Ванат согласится перебраться в Турцию.

В текущем сезоне форвард «Динамо» провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость Ваната составляет 11 млн евро.