ЛНЗ Черкассы

26 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Кривбассом в рамках 26 тура УПЛ.

ЛНЗ в турнирной таблице идет на 11-й позиции с 26 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 38 пунктами и в четырех очках от топ-4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

ЛНЗ – Кривбасс. Начало в 15:30

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