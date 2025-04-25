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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
26.04.2025 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:21
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0

ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

25 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:21
32
0
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

26 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Кривбассом в рамках 26 тура УПЛ.

ЛНЗ в турнирной таблице идет на 11-й позиции с 26 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 38 пунктами и в четырех очках от топ-4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

ЛНЗ – Кривбасс. Начало в 15:30

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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