«Фантастическое мышление». Тренер клуба АПЛ расхвалил украинского игрока

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался об украинском полузащитнике «пчел» Егоре Ярмолюке:

«Думаю, Егор Ярмолюк очень много сделал для нас. В прошлом году, кажется, он участвовал в каждом матче. Кажется, у него были минуты в прошлом сезон. В этом сезоне в некоторых матчах он сделал большой шаг вперед. Я очень-очень доволен его выступлением, кажется, против «Ньюкасла». Он сыграл, пожалуй, свой лучший матч за нас. Так что я доволен, как именно он движется вперед.

У него фантастическое мышление. Он ежедневно хорошо тренируется. А если ты хорошо тренируешься каждый день и один из лучших на тренировках, в конце концов, ты пройдешь весь путь к основе, и я надеюсь, закрепишься там. Что мне нравится в Егоре – это, прежде всего, его менталитет и концентрация на тренировках. Я считаю, что он очень динамичный игрок. Он хорошо играет под прессингом, в дуэлях, но также очень подкован технически.

Сейчас, когда ты молодой игрок, важно играть с правильным количеством касаний. Это не значит, что нужно играть только в 1-2 касания, потому что это не всегда правильно. Иногда нужно больше касаний, чтобы сохранить мяч или выйти из сложной ситуации, поэтому есть правильное количество касаний. Ему, пожалуй, надо несколько уменьшать это количество, но еще больше задействовать свои сильные стороны. Но мне нравится его личность. Он очень нравится мне как игрок и как человек также».

В этом сезоне Егор Ярмолюк провел 30 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться результативными действиями.