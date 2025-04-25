Испания25 апреля 2025, 12:28 |
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Плохие новости для Реала. Известна заявка Барселоны на финал Кубка Испании
В состав команды вернулся Марк-Андре тер Штеген
25 апреля 2025, 12:28 |
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26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Каталонский клуб уже опубликовал официальную заявку на этот поединок. В нее попал и основной вратарь команды Марк-Андре тер Штеген, который не играл в футбол с сентября 2024 года из-за травмы крестообразных связок.
Заявка Барселоны на игру с Реалом:
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