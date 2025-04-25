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Испания
25 апреля 2025, 12:28 |
1145
1

Плохие новости для Реала. Известна заявка Барселоны на финал Кубка Испании

В состав команды вернулся Марк-Андре тер Штеген

25 апреля 2025, 12:28 |
1145
1
Плохие новости для Реала. Известна заявка Барселоны на финал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонский клуб уже опубликовал официальную заявку на этот поединок. В нее попал и основной вратарь команды Марк-Андре тер Штеген, который не играл в футбол с сентября 2024 года из-за травмы крестообразных связок.

Заявка Барселоны на игру с Реалом:

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Марк-Андре тер Штеген Барселона - Реал Мадрид заявка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Victor673256ua
Набагато гіршим для Реала було б раптове повернення Левандовськи
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