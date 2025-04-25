Плохие новости для Реала. Известна заявка Барселоны на финал Кубка Испании

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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Каталонский клуб уже опубликовал официальную заявку на этот поединок. В нее попал и основной вратарь команды Марк-Андре тер Штеген, который не играл в футбол с сентября 2024 года из-за травмы крестообразных связок.

Заявка Барселоны на игру с Реалом: