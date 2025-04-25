Анчелотти спросил игрока Реала, сможет ли он остановить Ямаля. Коуч в шоке
Фран Гарсия уверен в собственных силах
26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Накануне поединка главный тренер сливочных Карло Анчелотти решил пообщаться с левым защитником команды Франом Гарсией. Коуч спросил у игрока, способен ли он остановить вингера каталонцев Ламина Ямаля, на что Фран ответил:
«Когда ты играешь за Реал Мадрид, то бояться должны твои соперники, а не ты».
Этот ответ поразил и шокировал итальянского специалиста и теперь он размышляет над тем, чтобы выпустить Гарсию в стартовом составе на финал Кубка Испании.
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