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  4. Анчелотти спросил игрока Реала, сможет ли он остановить Ямаля. Коуч в шоке
Испания
25 апреля 2025, 15:15 |
477
0

Анчелотти спросил игрока Реала, сможет ли он остановить Ямаля. Коуч в шоке

Фран Гарсия уверен в собственных силах

25 апреля 2025, 15:15 |
477
0
Анчелотти спросил игрока Реала, сможет ли он остановить Ямаля. Коуч в шоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне поединка главный тренер сливочных Карло Анчелотти решил пообщаться с левым защитником команды Франом Гарсией. Коуч спросил у игрока, способен ли он остановить вингера каталонцев Ламина Ямаля, на что Фран ответил:

«Когда ты играешь за Реал Мадрид, то бояться должны твои соперники, а не ты».

Этот ответ поразил и шокировал итальянского специалиста и теперь он размышляет над тем, чтобы выпустить Гарсию в стартовом составе на финал Кубка Испании.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Мадрид Фран Гарсия Ламин Ямаль Карло Анчелотти
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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