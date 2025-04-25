Реал предложил гранду АПЛ безумный обмен чемпиона мира на суперталанта

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб уже сделал предложение о подписании 24-летнего футболиста: 40 миллионов евро и турецкий суперталант Арда Гюлер как часть сделки.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Арды Гюлера 36 поединков, 4 гола и 7 ассистов в нынешней кампании.

Ранее Винисиус Жуниор шокировал «Реал» запросом по зарплате.