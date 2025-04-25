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  4. Реал предложил гранду АПЛ безумный обмен чемпиона мира на суперталанта
Испания
25 апреля 2025, 12:38 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:40
1595
2

Реал предложил гранду АПЛ безумный обмен чемпиона мира на суперталанта

Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Ла Лиге, а Арда Гюллер – в «Челси»

25 апреля 2025, 12:38 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:40
1595
2
Реал предложил гранду АПЛ безумный обмен чемпиона мира на суперталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб уже сделал предложение о подписании 24-летнего футболиста: 40 миллионов евро и турецкий суперталант Арда Гюлер как часть сделки.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Арды Гюлера 36 поединков, 4 гола и 7 ассистов в нынешней кампании.

Ранее Винисиус Жуниор шокировал «Реал» запросом по зарплате.

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Энцо Фернандес Арда Гюлер Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Serhii P.
Ціна Фернандеса - 121 млн. євро, ціна Арди Гюлера - 20 млн + 40 млн доплата = 60 мнл. "Рівноцінний обмін" 
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Перець
може Перес щось знає бо якщо б не Гюлер в останньому матчі то була б пісда Реалу
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