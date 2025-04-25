Реал предложил гранду АПЛ безумный обмен чемпиона мира на суперталанта
Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Ла Лиге, а Арда Гюллер – в «Челси»
Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб уже сделал предложение о подписании 24-летнего футболиста: 40 миллионов евро и турецкий суперталант Арда Гюлер как часть сделки.
В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Арды Гюлера 36 поединков, 4 гола и 7 ассистов в нынешней кампании.
Ранее Винисиус Жуниор шокировал «Реал» запросом по зарплате.
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