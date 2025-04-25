Барселона не может договориться о новом контракте с одним из лидеров клуба

Испанская «Барселона» намерена продлить контракт с бразильским вингером Рафиньей, однако переговоры продвигаются тяжело.

Действующий контракт футболиста истекает в июне 2027 года. Каталонский клуб предложил 28-летнему игроку сделку на один год с возможностью продления еще на один, но Рафинья требует полноценный контракт на два года.

Кроме того, один из лидеров клуба недоволен финансовыми условиями и ожидал лучшего предложения, чем то, которое получил. Стороны в ближайшее время продолжат переговоры, но «Барселона» не готова платить игроку больше, чем он получает по нынешнему контракту.

В текущем сезоне Рафинья провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 23 результативные передачи. Бразилец является одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».