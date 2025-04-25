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  4. Барселона не может договориться о новом контракте с одним из лидеров клуба
Испания
25 апреля 2025, 11:51 |
533
0

Барселона не может договориться о новом контракте с одним из лидеров клуба

Рафинья ожидал лучшего предложения и не согласен подписывать контракт на один год

25 апреля 2025, 11:51 |
533
0
Барселона не может договориться о новом контракте с одним из лидеров клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Испанская «Барселона» намерена продлить контракт с бразильским вингером Рафиньей, однако переговоры продвигаются тяжело.

Действующий контракт футболиста истекает в июне 2027 года. Каталонский клуб предложил 28-летнему игроку сделку на один год с возможностью продления еще на один, но Рафинья требует полноценный контракт на два года.

Кроме того, один из лидеров клуба недоволен финансовыми условиями и ожидал лучшего предложения, чем то, которое получил. Стороны в ближайшее время продолжат переговоры, но «Барселона» не готова платить игроку больше, чем он получает по нынешнему контракту.

В текущем сезоне Рафинья провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 23 результативные передачи. Бразилец является одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Рафинья Диас продление контракта
Николай Титюк Источник: Sport.es
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