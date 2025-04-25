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Германия
25 апреля 2025, 10:59 |
1199
3

Существует джентельменское соглашение. Байер поставил ультиматум Алонсо

Главный тренер леверкузенского клуба должен определиться со своим будущим

25 апреля 2025, 10:59 |
1199
3
Существует джентельменское соглашение. Байер поставил ультиматум Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо с высокой вероятностью покинет Бундеслигу после окончания текущего сезона.

В услугах испанского специалиста заинтересован мадридский «Реал». Несмотря на действующий контракт Алонсо до 2026 года, у него существует джентельменское соглашение с руководством леверкузенцев.

«Байер» не собирается препятствовать любым решениям своего нынешнего наставника и готов отпустить его, не дожидаясь окончания срока соглашения. Однако, в немецком клубе не могут ждать долго, поэтому поставили ультиматум Хаби.

Испанец должен определиться со своим будущим до 11 мая (включительно) и сообщить об этом решение боссам «Байера». В клубе с уважением относятся к Алонсо, но хотели бы заняться поисками нового тренера как можно раньше, если нынешний наставник захочет уйти в «Реал».

Возможно, эта дата выбрана не просто так. Именно 11 мая состоится важный матч чемпионата Испании «Барселона» – «Реал», который может повлиять на судьбу главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

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Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Комментарии 3
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pol-55
Та "угода "на словах відпустять в клуб в якому він грав,а *ультиматум*це "не тягни кота за хвоста",як зрештою такий же Пересу від Алонсо,від якого все залежить,так що тут все вірно.
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+1
a.fedorenko1953
"Джельтменська угода" та "ультиматум"  - черговий дебільний заголовок від УА. 
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