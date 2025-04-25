С мыслями о Шахтере. Динамо провело тренировку во Львове

27 апреля состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне важного противостояния подопечные Александра Шовковского провели тренировку во Львове. Фото были опубликованы в социальных сетях киевского клуба.

«Динамо» проведет во Львове почти неделю – после поединка 1/2 финала Кубка Украины против «Буковины» (4:1) «бело-синие» не возвращались в Киев. Уже 27 апреля они сыграют следующий поединок на стадионе «Арена Львов».

«Шахтер» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» лидирует в чемпионате, в активе клуба – 63 балла.

ФОТО. Тренировка игроков «Динамо» накануне матча с «Шахтером»