Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С мыслями о Шахтере. Динамо провело тренировку во Львове
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 10:15 |
264
0

С мыслями о Шахтере. Динамо провело тренировку во Львове

Матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 27 апреля

25 апреля 2025, 10:15 |
264
0
С мыслями о Шахтере. Динамо провело тренировку во Львове
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

27 апреля состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне важного противостояния подопечные Александра Шовковского провели тренировку во Львове. Фото были опубликованы в социальных сетях киевского клуба.

«Динамо» проведет во Львове почти неделю – после поединка 1/2 финала Кубка Украины против «Буковины» (4:1) «бело-синие» не возвращались в Киев. Уже 27 апреля они сыграют следующий поединок на стадионе «Арена Львов».

«Шахтер» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» лидирует в чемпионате, в активе клуба – 63 балла.

ФОТО. Тренировка игроков «Динамо» накануне матча с «Шахтером»

По теме:
Заря – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-игрок Шахтера: «Пушич – не тот тренер, который нужен донецкому клубу»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев тренировка
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый Бернабеу уже приносит Реалу много денег, но также – и немало проблем
Футбол | 25 апреля 2025, 09:40 0
Новый Бернабеу уже приносит Реалу много денег, но также – и немало проблем
Новый Бернабеу уже приносит Реалу много денег, но также – и немало проблем

Арена имеет больший потенциал по зарабатыванию денег, чем те реалии, которые складываются вокруг нее

Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Футбол | 24 апреля 2025, 20:47 0
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря

Марк-Андре тер Штеген вернется в заявку «сине-гранатовых»

Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.04.2025, 07:15
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Футбол | 24.04.2025, 13:52
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Футбол | 24.04.2025, 13:27
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 1
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 24
Футбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 1
Бокс
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем