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  4. Экс-игрок Шахтера: «Пушич – не тот тренер, который нужен донецкому клубу»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 10:01 |
446
1

Экс-игрок Шахтера: «Пушич – не тот тренер, который нужен донецкому клубу»

Александр Сопко оценил результаты бывшего клуба в текущем сезоне

25 апреля 2025, 10:01 |
446
1
Экс-игрок Шахтера: «Пушич – не тот тренер, который нужен донецкому клубу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал результаты «горняков» в нынешнем сезоне, а также оценил работу главного тренера Марино Пушича:

«С одной стороны, в команде много квалифицированных футболистов, умеющих и желающих демонстрировать качественную игру. Другое дело, что действительно качественные матчи «Шахтер» выдает фрагментарно, иногда даже в течение одного матча делает это отрезками. И то, что не удается такую ​​игру показывать на длинной дистанции – это свидетельствует, как раз, о работе тренерского штаба.

Тренерская работа – она достаточно неблагодарна, потому что иногда приходится резать по-живому, иногда – ссориться с игроками, заставлять их делать то, что они не любят или не умеют. И в этом компоненте, на мой взгляд, Пушич как раз не является тренером, который сегодня нужен «Шахтеру». Он практически не работал главным тренером. Как ассистент, он, возможно, неплохо разбирается в каких-то специфических вещах, но быть реальным руководителем процесса в команде ему, наверное, не под силу.

Команда играет по настроению – 10 или 15 минут может сыграть, затем остановиться и перестать выполнять тактические задания, нарушать дисциплину. Все это постепенно приводит к таким результатам, что «Колос» – не хочу обидеть эту команду, но трудно вспомнить, когда она забивала за игру по четыре мяча – забивает столько «Шахтеру», полностью переиграв его тактически», – считает Сопко.

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Николай Титюк Источник: Footboom
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Перець
Це той тренер якому треба дати контракт ще на 5 років
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