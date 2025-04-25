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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Руководство ЮКСА назначило нового тренера, но есть нюанс
Украина. Первая лига
25 апреля 2025, 09:56 |
474
0

ОФИЦИАЛЬНО. Руководство ЮКСА назначило нового тренера, но есть нюанс

Иван Остапов назначен главным тренером ФК ЮКСА

25 апреля 2025, 09:56 |
474
0
ОФИЦИАЛЬНО. Руководство ЮКСА назначило нового тренера, но есть нюанс
ФК ЮКСА. Иван Остапов

Руководство ФК ЮКСА, выступающего в Первой лиге Украины, официально объявило о назначении украинского специалиста Ивана Остапова на должность главного тренера команды.

Никаких официальных данных о сроках соглашения или финансовых составляющих личного контракта Остапова с «крестоносцами» не сообщается.

После 17 туров ЮКСА с 26 очками в активе идет шестой в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, отставая на 3 балла от второго места, дающего прямую путевку УПЛ.

Ожидается, что Иван Остапов будет выполнять функции главного тренера только на бумаге. ЮКСА будет работать под руководством бразильского специалиста Аллозио Пиреса, у которого до сих пор нет тренерской лицензии.

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ЮКСА Тарасовка назначение тренера Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЮКСА
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