ОФИЦИАЛЬНО. Руководство ЮКСА назначило нового тренера, но есть нюанс

Руководство ФК ЮКСА, выступающего в Первой лиге Украины, официально объявило о назначении украинского специалиста Ивана Остапова на должность главного тренера команды.

Никаких официальных данных о сроках соглашения или финансовых составляющих личного контракта Остапова с «крестоносцами» не сообщается.

После 17 туров ЮКСА с 26 очками в активе идет шестой в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, отставая на 3 балла от второго места, дающего прямую путевку УПЛ.

Ожидается, что Иван Остапов будет выполнять функции главного тренера только на бумаге. ЮКСА будет работать под руководством бразильского специалиста Аллозио Пиреса, у которого до сих пор нет тренерской лицензии.