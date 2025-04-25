ОФИЦИАЛЬНО. Руководство ЮКСА назначило нового тренера, но есть нюанс
Иван Остапов назначен главным тренером ФК ЮКСА
Руководство ФК ЮКСА, выступающего в Первой лиге Украины, официально объявило о назначении украинского специалиста Ивана Остапова на должность главного тренера команды.
Никаких официальных данных о сроках соглашения или финансовых составляющих личного контракта Остапова с «крестоносцами» не сообщается.
После 17 туров ЮКСА с 26 очками в активе идет шестой в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, отставая на 3 балла от второго места, дающего прямую путевку УПЛ.
Ожидается, что Иван Остапов будет выполнять функции главного тренера только на бумаге. ЮКСА будет работать под руководством бразильского специалиста Аллозио Пиреса, у которого до сих пор нет тренерской лицензии.
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