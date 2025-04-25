Новый Бернабеу уже приносит Реалу много денег, но также – и немало проблем

78-летний президент «Реала» Флорентино Перес уже сделал столько всего для мадридского клуба и добился с ним такого большого количества побед, что его имя навсегда войдет в историю «бланкос». Чего стоят только семь побед «Реала» в Лиге чемпионов – достижение, которое вряд ли будет превзойдено каким-либо другим президентом европейского клуба, по крайней мере, в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Однако истинной жемчужиной многолетнего правления Переса в «Реале» является реконструкция домашнего стадиона мадридцев «Сантьяго Бернабеу». Согласно официальным данным, всего за шесть месяцев минувшего года (период с июля по декабрь) «бланкос» заработали 44 миллиона евро от сопутствующих видов деятельности на обновленной домашней арене. Речь об общественном питании, экскурсиях по трибунам и музею, мероприятиях и концертах. К этим деньгам, очевидно, следует прибавить средства, вырученные непосредственно от продажи билетов на футбольные матчи и прибыль, полученную в результате деятельности фан-шопов.

Реконструированный «Сантьяго Бернабеу» уже приносит «Реалу» много денег, но с ним у клуба также есть и немало проблем. Не так давно мадридский клуб официально объявил о том, что концерты 25-летней испанской певицы Айтаны, изначально запланированные на 27 и 28 июня нынешнего года, на «Бернабеу» не состоятся. Организаторы в итоге не отменили мероприятия совсем, но были вынуждены перенести их на другую арену – по злой иронии судьбы Айтана теперь выступит на домашнем стадионе одного из наиболее принципиальных соперников «Реала» и оппонента по мадридскому дерби – «Атлетико».

Отмена концертов Айтаны на «Сантьяго Бернабеу» связана с давнишним спором, который существует между «Реалом» и городским советом Мадрида и в который также напрямую вовлечены те жители испанской столицы, чье жилище находится неподалеку или непосредственно примыкает к многотысячному спортивному сооружению.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Бернабеу

Еще в сентябре минувшего года несколько сообществ местных жителей пожаловались в городскую ратушу на так называемое шумовое загрязнение, вызванное многочисленными сопутствующими мероприятиями, проводимыми на «Сантьяго Бернабеу». Возможно, юридически жалобы населения, проживающего непосредственно вблизи стадиона, остались бы абсолютно ничтожными, если бы не одно важное «но». Ключевая деталь, которая доставляет немало головной боли Флорентино Пересу и всему экономическому крылу руководства мадридского клуба, заключается в том, что «Сантьяго Бернабеу» расположен на земле, предназначенной для частного спортивного использования, а это означает, что для сооружения устанавливаются специальные правила, аналогичные тем, которые применяются для других спортивных объектов Мадрида, и позволяют проводить спортивные мероприятия и, время от времени, другие виды мероприятий. Загвоздка, как вы уже поняли, заключается именно в этом уточнении – «время от времени».

В последние месяцы «Реалу» и городскому совету Мадрида пришлось напрямую столкнуться с «соседями» обновленного «Сантьяго Бернабеу», которые оказались абсолютно неготовыми к тому, чтобы принять чрезвычайно насыщенный график концертов и различных других общественных мероприятий, выходящий далеко за пределы уже достаточно привычного им в последние десятилетия футбольного календаря. Именно из-за жалоб и несогласия жителей, чьи дома расположены в окрестностях «Сантьяго Бернабеу», на этой арене и не состоятся концерты Айтаны, которые могли бы принести арене и мадридскому клубу очень хорошую прибыль…

Но это еще не все проблемы, с которыми столкнулся Флорентино Перес, «Реал» и все, кто отвечает за функционирование и слаженную работу «Сантьяго Бернабеу». По информации издания El Confidencial, домашний стадион «бланкос» рискует получить очень мощного конкурента в борьбе за право проведения финального матча чемпионата мира по футболу 2030 года, который состоится (кроме трех стартовых поединков, отданных «на откуп» Аргентине, Уругваю и Парагваю) на полях Испании, Португалии и Марокко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Бернабеу

На Всемирном футбольном саммите, который проходил в Рабате, президент Королевской марокканской футбольной федерации открыто заявил о желании, чтобы финал ЧМ-2030 прошел на стадионе имени Хасана II – потенциально крупнейшей футбольной арене мира (проект рассчитан на 115 тысяч зрителей), которая в настоящее время строится неподалеку от Касабланки. И это далеко не первый случай, когда подобные сигналы поступают из Марокко. Ранее известный марокканский архитектор Тарик Уалалу, являющийся ныне руководителем проекта по строительству стадиона имени Хасана II, заявлял следующее: «Марокко хочет построить самый большой стадион в мире именно к финалу чемпионата мира по футболу. Мы работаем в этом направлении, мы это придумали именно для этого мероприятия».

До ЧМ-2030 по футболу остается еще пять лет, но уже сейчас очевидно, что «дипломатическое столкновение» за право принять финал этого турнира началось. Совместное проведение столь крупных спортивных мероприятий всегда сопряжено с подобного рода моментами, когда сотрудничество сторон попутно связано со скрытой напряженностью и конкуренцией. Отношения между Испанией и Марокко (конечно, не стоит забывать и о Португалии, но ее шансы принять финал ЧМ-2030 в настоящий момент откровенно мизерны) будут чрезвычайно сложными, учитывая контраст между всеми имеющимися ныне вариантами: «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» и крупнейшим стадионом в мире – ареной имени Хасана II. Но на кону стоят очень большие деньги, не говоря уже о вопросах престижа и репутации.

Очевидно, что реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» Флорентино Перес затевал не только для повышения экономических показателей от эксплуатации домашнего стадиона, но и для того, чтобы обновленный стадион был вписан в историю мирового футбола. И если потерю концертов Айтаны президент «Реала» в целом воспринял как пусть и неприятный, но рабочий момент, то вот проигрыш Жоану Лапорте или королевской семье Марокко в споре за право стать хозяином ЧМ-2030 Перес точно не сможет себе позволить. Другими словами: нас ожидает напряженная борьба, финал которой в настоящий момент не выглядит таким уж и очевидным для любой из сторон…