Украинский след. Трабзонспор будет соревноваться за свой юбилейный трофей

В финале Кубка Турции Трабзонспор, за который играют трое украинских футболистов, сыграет против Галатасарая.

Галатасарай - рекордсмен турнира, имея в своем активе 18 титулов победителя. Трабзонспор 9 раз поднимал кубок над головой.

18 - Галатасарай

11 – Бешикташ

9 - Трабзонспор

7 – Фенербахче

В прошлом сезоне Трабзонспор также играл в финальной игре, но уступил Бешикташу со счетом 2:3. В последний раз клуб из Трабзона выигрывал титул в 2020 году, Галатасарай – годом ранее.

Украинские футболисты помогли Трабзонспору дойти до финала Кубка Турции своими четырьмя результативными действиями в турнире.