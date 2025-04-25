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  4. Украинский след. Трабзонспор будет соревноваться за свой юбилейный трофей
Турция
25 апреля 2025, 09:23 |
542
0

Украинский след. Трабзонспор будет соревноваться за свой юбилейный трофей

Не последнюю роль на пути в финал Кубка Турции сыграли украинцы

25 апреля 2025, 09:23 |
542
0
Украинский след. Трабзонспор будет соревноваться за свой юбилейный трофей
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

В финале Кубка Турции Трабзонспор, за который играют трое украинских футболистов, сыграет против Галатасарая.

Галатасарай - рекордсмен турнира, имея в своем активе 18 титулов победителя. Трабзонспор 9 раз поднимал кубок над головой.

  • 18 - Галатасарай
  • 11 – Бешикташ
  • 9 - Трабзонспор
  • 7 – Фенербахче

В прошлом сезоне Трабзонспор также играл в финальной игре, но уступил Бешикташу со счетом 2:3. В последний раз клуб из Трабзона выигрывал титул в 2020 году, Галатасарай – годом ранее.

Украинские футболисты помогли Трабзонспору дойти до финала Кубка Турции своими четырьмя результативными действиями в турнире.

  • Александр Зубков: 2 гола
  • Арсений Батагов: 1 гол
  • Даниил Сикан: 1 результативная передача
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Гол Зубкова помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции
Кубок Турции по футболу Арсений Батагов Александр Зубков Трабзонспор Даниил Сикан Галатасарай
Олег Вахоцкий Источник: ФК Трабзонспор
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