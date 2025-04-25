Украинский след. Трабзонспор будет соревноваться за свой юбилейный трофей
Не последнюю роль на пути в финал Кубка Турции сыграли украинцы
В финале Кубка Турции Трабзонспор, за который играют трое украинских футболистов, сыграет против Галатасарая.
Галатасарай - рекордсмен турнира, имея в своем активе 18 титулов победителя. Трабзонспор 9 раз поднимал кубок над головой.
- 18 - Галатасарай
- 11 – Бешикташ
- 9 - Трабзонспор
- 7 – Фенербахче
В прошлом сезоне Трабзонспор также играл в финальной игре, но уступил Бешикташу со счетом 2:3. В последний раз клуб из Трабзона выигрывал титул в 2020 году, Галатасарай – годом ранее.
Украинские футболисты помогли Трабзонспору дойти до финала Кубка Турции своими четырьмя результативными действиями в турнире.
- Александр Зубков: 2 гола
- Арсений Батагов: 1 гол
- Даниил Сикан: 1 результативная передача
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