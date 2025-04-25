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  4. Люк де Йонг вошел в элитный список бомбардиров ПСВ
Нидерланды
25 апреля 2025, 08:59 |
83
0

Люк де Йонг вошел в элитный список бомбардиров ПСВ

Нидерландский нападающий забил свой юбилейный гол за клуб в чемпионате

25 апреля 2025, 08:59 |
83
0
Люк де Йонг вошел в элитный список бомбардиров ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк де Йонг

В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл Твенте со счетом 3:1.

34-летний нидерландский форвард ПСВ Люк де Йонг отметился своим очередным голом за клуб.

Этот гол стал для Люка де Йонга 150-м в составе ПСВ в Эредивизи, а также 190-м в чемпионате Нидерландов.

Лишь 6 футболистов в истории чемпионата забили больше голов.

  • 311 - Вилли ван дер Куйлен
  • 265 - Руд Гелс
  • 215 - Иоганн Кройф
  • 212 - Кис Кист
  • 208 - Тонни ван дер Линден
  • 196 – Генк Грот
  • 190 – Люк де Йонг

Люк де Йонг стал лишь вторым игроком ПСВ, которому удалось забить 150 голов в Эредивизи, только Уилли ван дер Куйлен имеет в своем активе больше.

  • 308 – Вилли ван дер Куйлен
  • 150 – Люк де Йонг
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Люк де Йонг ПСВ статистика чемпионат Нидерландов по футболу Твенте
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСВ
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