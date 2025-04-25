Люк де Йонг вошел в элитный список бомбардиров ПСВ
Нидерландский нападающий забил свой юбилейный гол за клуб в чемпионате
В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл Твенте со счетом 3:1.
34-летний нидерландский форвард ПСВ Люк де Йонг отметился своим очередным голом за клуб.
Этот гол стал для Люка де Йонга 150-м в составе ПСВ в Эредивизи, а также 190-м в чемпионате Нидерландов.
Лишь 6 футболистов в истории чемпионата забили больше голов.
- 311 - Вилли ван дер Куйлен
- 265 - Руд Гелс
- 215 - Иоганн Кройф
- 212 - Кис Кист
- 208 - Тонни ван дер Линден
- 196 – Генк Грот
- 190 – Люк де Йонг
Люк де Йонг стал лишь вторым игроком ПСВ, которому удалось забить 150 голов в Эредивизи, только Уилли ван дер Куйлен имеет в своем активе больше.
- 308 – Вилли ван дер Куйлен
- 150 – Люк де Йонг
Number 1️⃣5️⃣0️⃣ 🥵 https://t.co/7lRE9RihJE pic.twitter.com/UDO0qhZmFw— PSV (@PSV) April 24, 2025
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