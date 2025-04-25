Люк де Йонг вошел в элитный список бомбардиров ПСВ

В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл Твенте со счетом 3:1.

34-летний нидерландский форвард ПСВ Люк де Йонг отметился своим очередным голом за клуб.

Этот гол стал для Люка де Йонга 150-м в составе ПСВ в Эредивизи, а также 190-м в чемпионате Нидерландов.

Лишь 6 футболистов в истории чемпионата забили больше голов.

311 - Вилли ван дер Куйлен

265 - Руд Гелс

215 - Иоганн Кройф

212 - Кис Кист

208 - Тонни ван дер Линден

196 – Генк Грот

190 – Люк де Йонг

Люк де Йонг стал лишь вторым игроком ПСВ, которому удалось забить 150 голов в Эредивизи, только Уилли ван дер Куйлен имеет в своем активе больше.