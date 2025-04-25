Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Во 2-м раунде украинка сыграет против британки Эммы Радукану (WTA 49). Поединок состоится 4-м запуском на корте №4 после игры Картал – Свитолина. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Паулы Бадосы, либо против Вероники Кудерметовой.
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