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  4. Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 апреля 2025, 08:25 |
198
0

Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

25 апреля 2025, 08:25 |
198
0
Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во 2-м раунде украинка сыграет против британки Эммы Радукану (WTA 49). Поединок состоится 4-м запуском на корте №4 после игры Картал – Свитолина. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Паулы Бадосы, либо против Вероники Кудерметовой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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