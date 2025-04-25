Элина Свитолина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 60). Поединок состоится 3-м запуском на корте №4 после игры Черундоло – Оже-Альяссим. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Бьянки Андрееску.

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