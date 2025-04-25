Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 апреля 2025, 08:20 |
253
0

Элина Свитолина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

25 апреля 2025, 08:20 |
253
0
Элина Свитолина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 60). Поединок состоится 3-м запуском на корте №4 после игры Черундоло – Оже-Альяссим. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Бьянки Андрееску.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Сонай Картал. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина Сонай Картал смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Футбол | 24 апреля 2025, 22:35 1
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й

Виктор провел полный матч против «Леганеса»

Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Бокс | 25 апреля 2025, 07:48 1
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»

Украинка отреагировала на ракетную атаку на Киев

Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Футбол | 24.04.2025, 13:52
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Гауфф пояснила, как ей удалось обыграть Ястремскую после 0:6 в первом сете
Теннис | 25.04.2025, 05:49
Гауфф пояснила, как ей удалось обыграть Ястремскую после 0:6 в первом сете
Гауфф пояснила, как ей удалось обыграть Ястремскую после 0:6 в первом сете
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.04.2025, 07:15
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 7
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 3
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем