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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 08:21 |
71
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Левый Берег

Матч 26-го тура УПЛ состоится 25 апреля в 18:00

25 апреля 2025, 08:21 |
71
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Левый Берег
УПЛ. Заря – Левый Берег

В пятницу, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Левым Берегом».

Встреча примет стадион «Динамо им. Валерия Лобановского» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Александр Омельченко из Славянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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