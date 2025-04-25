Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Левый Берег
Матч 26-го тура УПЛ состоится 25 апреля в 18:00
В пятницу, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Левым Берегом».
Встреча примет стадион «Динамо им. Валерия Лобановского» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет работать судья Александр Омельченко из Славянска.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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