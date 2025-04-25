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WTA
25 апреля 2025, 07:55 |
393
0

Элина Свитолина – Сонай Картал. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/32 финала состоится 25 апреля и начнется в 15:00 по Киеву

25 апреля 2025, 07:55 |
393
0
Элина Свитолина – Сонай Картал. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

25 апреля на теннисном турнире в Мадриде свой матч проведут Элина Свитолина (WTA 17) и Соней Картал (WTA 60).

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

В Мадриде наша спортсменка начинает борьбу со второго круга благодаря высокому посеву. Приехала Свитолина в хорошем настроении, ведь выиграла турнир в Руане, может не самые престижные соревнования, но украинка подтвердила статус первой сеяной, прошла немало соперниц из первой мировой сотни, а в финале справилась с Ольгой Данилович.

Украинка в этом сезоне успела провести 24 встречи, в которых одержала 18 побед, при этом она находится на серии из семи выигрышей кряду. Соперница для старта попалась удобная, но нужно избежать недооценки британки. В случае выигрыша сетка ожидается нелегкая, ведь придется сыграть против победителя пары Андрееску – Рыбакина.

Madrid Open

Соней Картал

Британская спортсменка дала о себе знать в прошлом сезоне, когда выиграла целых семь турниров, правда, 6 из них серии ITF. Такой прорыв позволил теннисистке войти в первую сотню мира. В этом сезоне таких успехов нет, но Картал уже играет только на престижных турнирах, где высокий уровень конкуренции. Спортсменка начала турнир с матча против румынки Жаклин Кристиан, соперница считалась небольшим фаворитом, но британка одержала победу со счетом 6:2, 7:5.

Лучшее выступление в сезоне Картал выдала на Индиан-Уэллс, где сначала прошла квалификацию, а потом добралась до четвертого круга, там уже без шансов проиграла первой ракетке мира и «нейтралке» Арине Соболенко, взяв всего три гейма. В общей сложности спортсменка провела 18 матчей, выиграв 11 из них. По статистике прошлых сезонов видно, что Картал практически избегала грунтовых турниров, так что это покрытие не самое любимое для теннисистки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сонай Картал

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, все из-за того, что британка играет на таком уровне не так давно.

Свитолина на бумаге фаворит, с чем я согласен, у нашей спортсменки больше опыта, она сейчас в блестящей форме. Картал младше на 7 лет, хотя вряд ли Элина уступит ей в выносливости.

С такой соперницей Свитолина должна уверенно разбираться, ставлю на ее успех с форой -5,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.90.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
25.04.2025 -
15:00
Сонай Картал
Фора Свитолиной (-5.5) 1.90 Сделать ставку

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Элина Свитолина Сонай Картал WTA Мадрид прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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