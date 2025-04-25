Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля
В пятницу в столице Испании сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк
25 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 2-го раунда в одиночном разряде.
В пятницу на кортах столицы Испании выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Элина Свитолина.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля
WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №4. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Элина Свитолина [17] – Сонай Картал
Корт №4. 4-й запуск (не ранее 16:30)
Марта Костюк [24] – Эмма Радукану
Из интересных матчей в пятницу на тысячнике в Мадриде также стоит выделить:
- 20:00. Джессика Пегула [3] – Ева Лис
- 22:30. Елена Рыбакина [10] – Бьянка Андрееску
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