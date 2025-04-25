25 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 2-го раунда в одиночном разряде.

В пятницу на кортах столицы Испании выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Элина Свитолина [17] – Сонай Картал

Корт №4. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Марта Костюк [24] – Эмма Радукану

Из интересных матчей в пятницу на тысячнике в Мадриде также стоит выделить: