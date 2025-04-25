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WTA
25 апреля 2025, 07:39 | Обновлено 25 апреля 2025, 07:41
126
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля

В пятницу в столице Испании сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк

25 апреля 2025, 07:39 | Обновлено 25 апреля 2025, 07:41
126
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля
Madrid Open. Элина Свитолина

25 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 2-го раунда в одиночном разряде.

В пятницу на кортах столицы Испании выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Элина Свитолина [17] – Сонай Картал

Корт №4. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Марта Костюк [24] – Эмма Радукану

Из интересных матчей в пятницу на тысячнике в Мадриде также стоит выделить:

  • 20:00. Джессика Пегула [3] – Ева Лис
  • 22:30. Елена Рыбакина [10] – Бьянка Андрееску

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расписание WTA Мадрид Марта Костюк Элина Свитолина Сонай Картал Эмма Радукану
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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