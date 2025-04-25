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25 апреля 2025, 06:05 |
13
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 апреля 2025, 06:05 |
13
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
ФК Александрия. Руслан Ротань

В пятницу, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Александрия

Ggbet 13.50 – 5.30 – 1.30

21:45 ПСЖ – Ницца

Ggbet 1.65 – 4.58 – 5.25

ТЕННИС

15:00 Элина Свитолина – Сонай Картал

Ggbet 1.20 – 4.48

16:30 Марта Костюк – Эмма Радукану

Ggbet 1.91 – 1.89

КИБЕРСПОРТ

10:00 GamerLegion – FALCONS

Ggbet 3.71 – 1.27

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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