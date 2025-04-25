Другие новости25 апреля 2025, 06:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 апреля 2025, 06:05 |
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В пятницу, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Ингулец – Александрия
21:45 ПСЖ – Ницца
ТЕННИС
15:00 Элина Свитолина – Сонай Картал
16:30 Марта Костюк – Эмма Радукану
КИБЕРСПОРТ
10:00 GamerLegion – FALCONS
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