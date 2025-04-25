СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Александрия

13.50 – 5.30 – 1.30

21:45 ПСЖ – Ницца

1.65 – 4.58 – 5.25

ТЕННИС

15:00 Элина Свитолина – Сонай Картал

1.20 – 4.48

16:30 Марта Костюк – Эмма Радукану

1.91 – 1.89

КИБЕРСПОРТ

10:00 GamerLegion – FALCONS

3.71 – 1.27