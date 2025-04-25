Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболиста посадили в тюрьму после того, как он убил велосипедиста
Другие новости
25 апреля 2025, 06:05 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:06
196
0

ФОТО. Футболиста посадили в тюрьму после того, как он убил велосипедиста

Громкое дело в английском футболе

25 апреля 2025, 06:05 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:06
196
0
ФОТО. Футболиста посадили в тюрьму после того, как он убил велосипедиста
Instagram. Адриан Даниэль и Лукас Акинс

Футболиста посадили в тюрьму после того, как он сбил велосипедиста на своем Mercedes, пока в машине находились его дети.

36-летний нападающий «Мансфилд Таун» Лукас Акинс сбил 33-летнего Адриана Даниэля возле Хаддерсфилда 17 марта 2022 года. Велосипедист скончался через 10 дней от полученных травм.

Акинс признал вину в неосторожном вождении и был приговорен к 14 месяцам тюрьмы. Савана Даниэль, жена погибшего, рассказала, как трагедия изменила ее жизнь. Она узнала о происшествии через систему экстренных уведомлений на велосипеде Адриана.

Суд установил, что Акинс не уступил дорогу на перекрестке. Футболист признался, что не заметил велосипедиста. Кроме тюремного срока, его лишили прав на два года.

Менеджер «Мансфилда» сказал, что клуб осведомлен о ситуации и рассматривает свои действия в связи с приговором Акинса.

По теме:
ФОТО. Гвардиола сошелся с женой. Это случилось на Пасху
ФОТО. Жена футболиста Манчестер Сити показала великолепные формы
Звезда НБА стал совладельцем футбольного клуба за который выступает украине
фото скандал смерть чемпионат Англии по футболу Мансфилд Таун
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Футбол | 24 апреля 2025, 10:11 0
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах

Альваро Родригес мог огорчить соперника, если бы не голкипер мадридского клуба

ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Хоккей | 24 апреля 2025, 22:47 8
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица

Дания за тур до конца выиграла чемпионат в Дивизионе 1A

Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Футбол | 24.04.2025, 13:52
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
В погоне за Аяксом. ПСВ уверенно переиграл Твенте на выезде
Футбол | 25.04.2025, 04:33
В погоне за Аяксом. ПСВ уверенно переиграл Твенте на выезде
В погоне за Аяксом. ПСВ уверенно переиграл Твенте на выезде
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Бокс | 24.04.2025, 09:51
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 3
Бокс
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
23.04.2025, 14:17
Футбол
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 76
Футбол
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем