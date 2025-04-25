ФОТО. Футболиста посадили в тюрьму после того, как он убил велосипедиста

Футболиста посадили в тюрьму после того, как он сбил велосипедиста на своем Mercedes, пока в машине находились его дети.

36-летний нападающий «Мансфилд Таун» Лукас Акинс сбил 33-летнего Адриана Даниэля возле Хаддерсфилда 17 марта 2022 года. Велосипедист скончался через 10 дней от полученных травм.

Акинс признал вину в неосторожном вождении и был приговорен к 14 месяцам тюрьмы. Савана Даниэль, жена погибшего, рассказала, как трагедия изменила ее жизнь. Она узнала о происшествии через систему экстренных уведомлений на велосипеде Адриана.

Суд установил, что Акинс не уступил дорогу на перекрестке. Футболист признался, что не заметил велосипедиста. Кроме тюремного срока, его лишили прав на два года.

Менеджер «Мансфилда» сказал, что клуб осведомлен о ситуации и рассматривает свои действия в связи с приговором Акинса.