ФОТО. Красавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами
Влада Зинченко покорила сеть яркими снимками на фоне Лондона
Влада Зинченко, жена футболиста Александра Зинченко, снова привлекла внимание в сети.
На новых фотографиях, сделанных на фоне яркого Лондона, она продемонстрировала свою модельную внешность в мини-юбке и полупрозрачном свитере, подчеркнув фигуру стильной рубашкой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Эти снимки понравились почти 24 тысячам подписчиков, среди которых была и жена Евгения Коноплянки, спросившая: «Можно секрет этих идеальных ног?».
Александр Зинченко и Влада поженились в 2020 году и воспитывают двоих детей: Еву и Лею.
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