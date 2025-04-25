ФОТО. Пике расстался со своей девушкой. Вернется к Шакире?

Жерар Пике и его девушка Клара Чия, по сообщениям, расстались.

Бывшая звезда сборной Испании и «Барселоны», завершивший карьеру в 2022 году, всегда находился под пристальным вниманием из-за своих отношений с Шакирой. В 2022 году после слухов о его изменах, Шакира объявила о разрыве после 11 лет вместе и двух детей.

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Журналистка Адриана Дорронсоро подтвердила, что Пике и Чия расстались, но причины пока не ясны. Она добавила, что слышала о возможном участии третьих лиц в разрыве. 26-летняя Чия работает в спортивной индустрии, а пара ранее часто делилась совместными фото в соцсетях.

Пике делит свою жизнь между Барселоной и Майами, где живут его дети. СМИ сообщают, что «двойная жизнь» стала причиной напряженности в отношениях. В 2022 году также сообщалось, что пара несколько недель жила раздельно после того, как Пике был изгнан из дома Шакиры.

В июне 2023 года Пике переехал к Чии, но, похоже, их отношения также закончились.