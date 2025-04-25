ФОТО. Гвардиола сошелся с женой. Это случилось на Пасху

Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра, по сообщениям, работают над восстановлением отношений после расставания в начале этого года.

Главный тренер «Манчестер Сити» провёл три дня в Барселоне во время Пасхи и пообещал навещать город каждую неделю.

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Пара, которая вместе уже 30 лет и в браке с 2014 года, с 2019 года жила раздельно — тогда Серра вернулась в Барселону, чтобы сосредоточиться на своём модном бизнесе.

По данным СМИ, оба продолжают носить обручальные кольца, что свидетельствует о попытке дать отношениям ещё один шанс.