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25 апреля 2025, 04:32 |
73
0

ФОТО. Жена футболиста Манчестер Сити показала великолепные формы

Сара Гюндоган – красавица

25 апреля 2025, 04:32 |
73
0
ФОТО. Жена футболиста Манчестер Сити показала великолепные формы
Instagram. Сара Гюндоган

Сара Гюндоган, жена полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, порадовала подписчиков новым эффектным образом.

Популярная модель опубликовала в Instagram снимки, на которых играет в теннис в короткой юбке и топе, подчёркивающих её стройную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сара и Илкай поженились в 2022 году.

В марте 2023-го у пары родился сын Каис, а недавно они стали родителями во второй раз — у них появилась дочь Элла.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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