Другие новости25 апреля 2025, 04:32 |
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ФОТО. Жена футболиста Манчестер Сити показала великолепные формы
Сара Гюндоган – красавица
25 апреля 2025, 04:32 |
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Сара Гюндоган, жена полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, порадовала подписчиков новым эффектным образом.
Популярная модель опубликовала в Instagram снимки, на которых играет в теннис в короткой юбке и топе, подчёркивающих её стройную фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сара и Илкай поженились в 2022 году.
В марте 2023-го у пары родился сын Каис, а недавно они стали родителями во второй раз — у них появилась дочь Элла.
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