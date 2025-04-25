ФОТО. Жена футболиста Манчестер Сити показала великолепные формы

Сара Гюндоган, жена полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, порадовала подписчиков новым эффектным образом.

Популярная модель опубликовала в Instagram снимки, на которых играет в теннис в короткой юбке и топе, подчёркивающих её стройную фигуру.

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Сара и Илкай поженились в 2022 году.

В марте 2023-го у пары родился сын Каис, а недавно они стали родителями во второй раз — у них появилась дочь Элла.