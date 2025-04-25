Продержались всего год. Стало известно, кто первым вылетел из Ла Лиги

25 апреля в матче 33-го тура Ла Лиги определился первый неудачник чемпионата. «Бетис» разгромил «Вальядолид» со счетом 5:1 и отправил своих соперников в Сегунду.

«Вальядолид» в этом сезоне набрал всего 16 очков и уже не имеет математических шансов догнать «Алавес», который занимает 17-ю строчку.

Команда 4 раза побеждала, столько же играла в ничью и потерпела 25-ти поражений.

«Вальядолид» побеждал «Эспаньоль» (1:0), «Алавес» (3:2), «Валенсию» (1:0) и «Бетис» (1:0).

Борьбу за выживание в Ла Лиге еще ведут «Леганес» (30 очков), «Лас-Пальмас» (32), «Алавес» (34). «Жирона» (35), за которую выступает украинец Виктор Цыганков, также претендент на вылет. Теоретически к этой компании можно отнести «Севилью» (37).

В отрыв ушли «Валенсия», „Эспаньоль“ и «Хетафе». У всех трех коллективов по 39 очков.