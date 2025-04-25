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Испания
25 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 25 апреля 2025, 03:10
280
0

Продержались всего год. Стало известно, кто первым вылетел из Ла Лиги

«Вальядолид» со следующего сезона будет играть в Сегунде

25 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 25 апреля 2025, 03:10
280
0
Продержались всего год. Стало известно, кто первым вылетел из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля в матче 33-го тура Ла Лиги определился первый неудачник чемпионата. «Бетис» разгромил «Вальядолид» со счетом 5:1 и отправил своих соперников в Сегунду.

«Вальядолид» в этом сезоне набрал всего 16 очков и уже не имеет математических шансов догнать «Алавес», который занимает 17-ю строчку.

Команда 4 раза побеждала, столько же играла в ничью и потерпела 25-ти поражений.

«Вальядолид» побеждал «Эспаньоль» (1:0), «Алавес» (3:2), «Валенсию» (1:0) и «Бетис» (1:0).

Борьбу за выживание в Ла Лиге еще ведут «Леганес» (30 очков), «Лас-Пальмас» (32), «Алавес» (34). «Жирона» (35), за которую выступает украинец Виктор Цыганков, также претендент на вылет. Теоретически к этой компании можно отнести «Севилью» (37).

В отрыв ушли «Валенсия», „Эспаньоль“ и «Хетафе». У всех трех коллективов по 39 очков.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 24 4 5 89 - 32 76
2 Реал Мадрид 33 22 6 5 66 - 31 72
3 Атлетико Мадрид 33 19 9 5 56 - 27 66
4 Атлетик Бильбао 33 16 12 5 50 - 26 60
5 Бетис 33 15 9 9 50 - 41 54
6 Вильярреал 32 14 10 8 55 - 45 52
7 Сельта 33 13 7 13 50 - 49 46
8 Осасуна 33 10 14 9 40 - 46 44
9 Мальорка 33 12 8 13 31 - 38 44
10 Реал Сосьедад 33 12 6 15 32 - 37 42
11 Райо Вальекано 33 10 11 12 35 - 42 41
12 Хетафе 33 10 9 14 31 - 30 39
13 Эспаньол 32 10 9 13 35 - 41 39
14 Валенсия 33 9 12 12 37 - 49 39
15 Севилья 33 9 10 14 35 - 44 37
16 Жирона 33 9 8 16 40 - 52 35
17 Алавес 33 8 10 15 35 - 46 34
18 Лас Пальмас 33 8 8 17 38 - 53 32
19 Леганес 33 6 12 15 30 - 49 30
20 Вальядолид 33 4 4 25 24 - 81 16
Полная таблица

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Вальядолид Бетис Леганес Лас-Пальмас Алавес Жирона Севилья
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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