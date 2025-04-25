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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 02:15 |
23
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Александрия

Матч 26-го тура УПЛ состоится 25 апреля в 15:30

25 апреля 2025, 02:15 |
23
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Александрия
УПЛ

В пятницу, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу примет стадион «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Александр Каленов из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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