Горячий матч в Саудовской Аравии. Сыграли более 100 мин, забили семь голов

Сегодня, 24 апреля, состоялось два матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В первом матче игрового дня клуб «Аль-Фейха» совершил эффектный камбек в матче с «Аль-Оруба», вырвав ничью, уступая по ходу матча 0:2.

Во втором матче игрового дня «Аль-Таавун» и «Аль-Раед» устроили настоящее шоу. Команды с учетом компенсированного арбитром времени отыграли более ста минут. В итоге «Аль-Таавун» торжествовал в результативном матче со счетом 4:3.

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Лидером турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу является «Аль-Иттихад» (68 очко), далее следует «Аль-Хиляль» (62 очка) и «Аль-Наср» (60 очков).

Чемпиона Саудовской Аравии по футболу. 29-й тур, 24 апреля.

Аль-Фейха – Аль-Оруба – 2:2

Голы: Аль Сомах, 11 (пен), Аль Зубаиди, 18 - Кааби, 61, Лопес, 90+6.

Аль-Таавун – Аль-Раед – 4:3

Голы: Джиротто, 30, Мартинес, 41 (пен), Аль Юсов, 45+6 (автогол), Аль Ахмед, 49 - Садю, 22 (пен), Касми, 54, Гонсалес, 74.

Турнирная таблица