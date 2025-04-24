Горячий матч в Саудовской Аравии. Сыграли более 100 мин, забили семь голов
Состоялось два матча 29-го тура
Сегодня, 24 апреля, состоялось два матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
В первом матче игрового дня клуб «Аль-Фейха» совершил эффектный камбек в матче с «Аль-Оруба», вырвав ничью, уступая по ходу матча 0:2.
Во втором матче игрового дня «Аль-Таавун» и «Аль-Раед» устроили настоящее шоу. Команды с учетом компенсированного арбитром времени отыграли более ста минут. В итоге «Аль-Таавун» торжествовал в результативном матче со счетом 4:3.
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Лидером турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу является «Аль-Иттихад» (68 очко), далее следует «Аль-Хиляль» (62 очка) и «Аль-Наср» (60 очков).
Чемпиона Саудовской Аравии по футболу. 29-й тур, 24 апреля.
Аль-Фейха – Аль-Оруба – 2:2
Голы: Аль Сомах, 11 (пен), Аль Зубаиди, 18 - Кааби, 61, Лопес, 90+6.
Аль-Таавун – Аль-Раед – 4:3
Голы: Джиротто, 30, Мартинес, 41 (пен), Аль Юсов, 45+6 (автогол), Аль Ахмед, 49 - Садю, 22 (пен), Касми, 54, Гонсалес, 74.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|29
|21
|5
|3
|66 - 30
|68
|2
|Аль-Хиляль
|29
|19
|5
|5
|79 - 34
|62
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|29
|18
|6
|5
|62 - 33
|60
|4
|Аль-Ахли Джидда
|29
|18
|4
|7
|60 - 29
|58
|5
|Аль-Кадисия
|29
|17
|5
|7
|42 - 26
|56
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|29
|15
|6
|8
|54 - 33
|51
|7
|Аль-Иттифак
|29
|11
|7
|11
|37 - 41
|40
|8
|Аль-Таавун
|28
|10
|8
|10
|30 - 27
|38
|9
|Аль-Рияд
|29
|9
|8
|12
|30 - 40
|35
|10
|Аль-Халидж
|29
|9
|7
|13
|34 - 47
|34
|11
|Дамак
|29
|8
|7
|14
|35 - 46
|31
|12
|Аль-Холуд
|29
|9
|4
|16
|35 - 55
|31
|13
|Аль-Фатех
|29
|8
|6
|15
|37 - 53
|30
|14
|Аль-Фейха
|29
|6
|12
|11
|23 - 41
|30
|15
|Аль-Ахдуд
|29
|7
|7
|15
|28 - 41
|28
|16
|Аль-Оруба
|29
|8
|3
|18
|24 - 59
|27
|17
|Аль-Вахда Мекка
|29
|7
|5
|17
|36 - 60
|26
|18
|Аль-Раед
|28
|6
|3
|19
|33 - 50
|21
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