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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Оруба
24.04.2025 19:30 – FT 2 : 2
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
24 апреля 2025, 23:25 |
129
0

Горячий матч в Саудовской Аравии. Сыграли более 100 мин, забили семь голов

Состоялось два матча 29-го тура

24 апреля 2025, 23:25 |
129
0
Горячий матч в Саудовской Аравии. Сыграли более 100 мин, забили семь голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Таавун – Аль-Раед

Сегодня, 24 апреля, состоялось два матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В первом матче игрового дня клуб «Аль-Фейха» совершил эффектный камбек в матче с «Аль-Оруба», вырвав ничью, уступая по ходу матча 0:2.

Во втором матче игрового дня «Аль-Таавун» и «Аль-Раед» устроили настоящее шоу. Команды с учетом компенсированного арбитром времени отыграли более ста минут. В итоге «Аль-Таавун» торжествовал в результативном матче со счетом 4:3.

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Лидером турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу является «Аль-Иттихад» (68 очко), далее следует «Аль-Хиляль» (62 очка) и «Аль-Наср» (60 очков).

Чемпиона Саудовской Аравии по футболу. 29-й тур, 24 апреля.

Аль-Фейха – Аль-Оруба – 2:2
Голы: Аль Сомах, 11 (пен), Аль Зубаиди, 18 - Кааби, 61, Лопес, 90+6.

Аль-Таавун – Аль-Раед – 4:3
Голы: Джиротто, 30, Мартинес, 41 (пен), Аль Юсов, 45+6 (автогол), Аль Ахмед, 49 - Садю, 22 (пен), Касми, 54, Гонсалес, 74.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 29 21 5 3 66 - 30 68
2 Аль-Хиляль 29 19 5 5 79 - 34 62
3 Аль-Наср Эр-Рияд 29 18 6 5 62 - 33 60
4 Аль-Ахли Джидда 29 18 4 7 60 - 29 58
5 Аль-Кадисия 29 17 5 7 42 - 26 56
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 15 6 8 54 - 33 51
7 Аль-Иттифак 29 11 7 11 37 - 41 40
8 Аль-Таавун 28 10 8 10 30 - 27 38
9 Аль-Рияд 29 9 8 12 30 - 40 35
10 Аль-Халидж 29 9 7 13 34 - 47 34
11 Дамак 29 8 7 14 35 - 46 31
12 Аль-Холуд 29 9 4 16 35 - 55 31
13 Аль-Фатех 29 8 6 15 37 - 53 30
14 Аль-Фейха 29 6 12 11 23 - 41 30
15 Аль-Ахдуд 29 7 7 15 28 - 41 28
16 Аль-Оруба 29 8 3 18 24 - 59 27
17 Аль-Вахда Мекка 29 7 5 17 36 - 60 26
18 Аль-Раед 28 6 3 19 33 - 50 21
Полная таблица
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Аль-Оруба Аль-Фейха Аль-Таавун Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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