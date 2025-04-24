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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Готовятся к еврокубкам? Аугсбург оформил первый трансфер
Германия
24 апреля 2025, 19:21 |
145
0

ОФИЦИАЛЬНО. Готовятся к еврокубкам? Аугсбург оформил первый трансфер

20-летний француз Килиан Донг подписал контракт с командой

24 апреля 2025, 19:21 |
145
0
ОФИЦИАЛЬНО. Готовятся к еврокубкам? Аугсбург оформил первый трансфер
IMAGO. Килиан Донг

Молодой французский вингер «Труа» Килиан Донг официально подписал контракт с немецким клубом «Аугсбург» на правах свободного агента.

Как указано на официальном сайте «Аугсбурга», 20-летний игрок заключил соглашение до 2030 года.

Килиан начал профессиональную карьеру в академии «Труа» и после юношеского коллектива дошел до главной команды клуба.

Всего за «Труа» Донг отыграл 57 матчей, в которых ему удалось оформить восемь результативных действий (четыре гола и четыре ассиста).

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Аугсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги Труа
Андрей Витренко Источник: ФК Аугсбург
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