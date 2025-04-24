ОФИЦИАЛЬНО. Готовятся к еврокубкам? Аугсбург оформил первый трансфер

Молодой французский вингер «Труа» Килиан Донг официально подписал контракт с немецким клубом «Аугсбург» на правах свободного агента.

Как указано на официальном сайте «Аугсбурга», 20-летний игрок заключил соглашение до 2030 года.

Килиан начал профессиональную карьеру в академии «Труа» и после юношеского коллектива дошел до главной команды клуба.

Всего за «Труа» Донг отыграл 57 матчей, в которых ему удалось оформить восемь результативных действий (четыре гола и четыре ассиста).

Verstärkung für die kommende Saison! 💪 Der #FCA verpflichtet Kyliane #Dong ablösefrei zur Spielzeit 2025/26. ✍ Der 20-jährige Flügelspieler erhält einen Vertrag bis 2030. Wir freuen uns auf Dich, Kyliane! ❤💚🤍 pic.twitter.com/VnZ9IKVY68 — FC Augsburg (@FCAugsburg) April 24, 2025