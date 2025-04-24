Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Леганес – Жирона
Матч 33-го тура начнется в 20:00 по Киеву
В четверг, 24 апреля, состоится матч 33-го тура Ла Лиги между «Леганес» и «Жирона».
Встречу примет Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в стартовом составе, а украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Леганес» – «Жирона»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тициано Морони советует римскому клубу не продавать украинца
Полузащитник верит в успех киевлян в матче против «Шахтера»