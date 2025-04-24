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  4. Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Леганес – Жирона
Испания
24 апреля 2025, 18:58 |
353
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Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Леганес – Жирона

Матч 33-го тура начнется в 20:00 по Киеву

24 апреля 2025, 18:58 |
353
0
Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Леганес – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 24 апреля, состоится матч 33-го тура Ла Лиги между «Леганес» и «Жирона».

Встречу примет Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в стартовом составе, а украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Леганес» – «Жирона»:

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Жирона Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Крапивцов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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