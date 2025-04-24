Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Леганес – Жирона

В четверг, 24 апреля, состоится матч 33-го тура Ла Лиги между «Леганес» и «Жирона».

Встречу примет Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в стартовом составе, а украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Леганес» – «Жирона»: