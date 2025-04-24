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  4. Олег ФЕДОРЧУК – о Динамо, Шахтере, Кубке Украины и Ярмоленко
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 17:45 |
317
0

Олег ФЕДОРЧУК – о Динамо, Шахтере, Кубке Украины и Ярмоленко

Эксперт оценил полуфиналы Кубка Украины

24 апреля 2025, 17:45 |
317
0
Олег ФЕДОРЧУК – о Динамо, Шахтере, Кубке Украины и Ярмоленко
ФК Динамо Киев

Состоялись полуфинальные поединки Кубка Украины по футболу, по итогам которых в решающий раунд пробились фавориты: «Динамо» и «Шахтер».

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от противостояний во Львове и Житомире.

– Поймал себя на мнении, что рано «Буковина» открыла счет в матче с «Динамо», которое явно переоценило свои силы. Вот если бы черновицкая команда это сделала в начале второго тайма, ее шансы на положительный итог значительно выросли бы. Ибо тогда киевлянам труднее было избавиться от иллюзии, что они на полуоборотах все равно дожмут перволигового оппонента. А так вовремя оказался перерыв, во время которого тренер киевлян Александр Шовковский устроил «разбор полетов», достучался до подопечных, что с таким настроем не избежать неприятностей. И после проведенных замен динамовцы довольно быстро «проснулись».

– Кстати, для этого Шовковскому пришлось отправить на скамью запасных, казалось, неприкосновенного Андрея Ярмоленко.

– Это еще одно свидетельство того, что тренер уверен в своих силах. Не секрет, что в последнее время Ярмоленко больше заточен на атаку и отрабатывать еще и на своей половине поля ему не всегда удается. Поскольку нужно было нагнетать темп благодаря мобильным перемещениям, поэтому и были брошены в бой мобильные Кабаев и Ванат. Все быстро стало на свои места, тем более что у буковинцев неуверенно действовал вратарь Каневцев. Несмотря на поражение 1:4, следует отдать должное подопечным Григория Чурилова, которые в первом в истории клуба кубковом полуфинале выглядели достойно.

– В отличие от противостояния во Львове болельщикам, пришедшим на стадион в Житомире, пришлось ждать «забитый мяч аж 113 минут.

– Все же «Полесье» и «Шахтер» примерно равны по силе команд УПЛ, к тому же полищуки являются неудобным соперником для «горняков», что также сказывалось на действиях участников матча. Особенно никто не рисковал, однако, создалось впечатление, хозяева рано начали делать ставку на серию послематчевых пенальти. Но, несмотря на то, что действовали с оглядкой на тыл, в конце овертайма допустили позиционный промах на левом фланге обороны и пришлось капитулировать 0:1.

– И хотя говорят, что победителей не судят, у «горняков» не на виду были лидеры команды, в частности Судаков.

– Согласен, Георгий играл во что-то свое, мало угрожал владением полищуков. Возможно, берег силы на очередное Классическое, ведь 26 апреля «Шахтеру» нужно обязательно выигрывать у «Динамо», чтобы сохранить шансы на чемпионский титул.

– Кстати, то, что у «Шахтера» будет меньше времени для подготовки к матчу с киевлянами как-нибудь отразится на ходе событий?

– Знаете, я бы обратил внимание еще на один нюанс: в последнем туре УПЛ динамовцы довольно легко победили «Оболонь», а «Шахтер», несмотря на все усилия, потерпел чувствительное поражение от «Колоса». Поэтому преимущество в психологической подготовке будет на стороне киевлян. Что касается вашего вопроса, то «горняки» успеют восстановиться и подойти к битве во Львове в боевой спортивной форме. Другое дело, что в отличие от «Шахтера» киевлян будет устраивать и ничья, поэтому у них на вооружении могут быть разные тактические схемы.

Я все же оцениваю шансы оппонентов, как 50 на 50. Что касается еще одного Классического – в финале Кубка Украины, то он в центре внимания окажется ближе к середине мая.

По теме:
Полесье – Динамо, Заря – Шахтер. Утверждены даты очередного тура УПЛ
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инсайд интервью Олег Федорчук Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Буковина Черновцы Георгий Судаков Андрей Ярмоленко
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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