Полесье – Динамо, Заря – Шахтер. Утверждены даты очередного тура УПЛ
Лига утвердила даты 28-го тура чемпионата Украины
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 28-го тура чемпионата Украины, который пройдет с 9 по 12 мая.
Топ-встречами тура будут противостояния Полесье – Динамо и Заря – Шахтер, а также интересными будут встреча Карпат и Александрии и битва за выживание Ворсклы и Черноморца.
28 тур
9 мая (пятница)
Заря – Шахтер 15:30
Полесье – Динамо 18:00
10 мая (суббота)
Ворскла – Черноморец 13:00
Оболонь – ЛНЗ 15:30
Рух – Верес 18:00
11 мая (воскресенье)
Кривбасс – Колос 13:00
Карпаты – Александрия 18:00
12 мая (понедельник)
Ингулец – Левый Берег 15:30
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