Полесье – Динамо, Заря – Шахтер. Утверждены даты очередного тура УПЛ

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 28-го тура чемпионата Украины, который пройдет с 9 по 12 мая.

Топ-встречами тура будут противостояния Полесье – Динамо и Заря – Шахтер, а также интересными будут встреча Карпат и Александрии и битва за выживание Ворсклы и Черноморца.

28 тур

9 мая (пятница)

Заря – Шахтер 15:30

Полесье – Динамо 18:00

10 мая (суббота)

Ворскла – Черноморец 13:00

Оболонь – ЛНЗ 15:30

Рух – Верес 18:00

11 мая (воскресенье)

Кривбасс – Колос 13:00

Карпаты – Александрия 18:00

12 мая (понедельник)

Ингулец – Левый Берег 15:30