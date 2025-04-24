Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
24 апреля проходят матчи второго раунда на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 16:40 на Manolo Santana Stadium вышли Александра Эала (Филиппины, WTA 72) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).
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Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Эалы.
Победительница противостояния в третьем круге сыграет либо против Линды Носковой, либо Марии Лурдес Карле.
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