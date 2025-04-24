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WTA
24 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:58
887
7

Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

24 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:58
887
7
Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

24 апреля проходят матчи второго раунда на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 16:40 на Manolo Santana Stadium вышли Александра Эала (Филиппины, WTA 72) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).

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Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Эалы.

Победительница противостояния в третьем круге сыграет либо против Линды Носковой, либо Марии Лурдес Карле.

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Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Sit Simurg
Вже почало тіпать ...) ..Я не садист , але все ж ...)
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+1
Mystic_Healer
за філіппінку однозначно
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+1
Sit Simurg
А може для Іги - це  "друга Альона" .. хз ..)
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+1
serhiy
Сію тобі в очі, сію проти ночі
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже
Ответить
0
AndiM
Іга перевзувонтек . Кому потрібна трансляція цього бройлера , коханки блядоруцкої трансухи?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Sit Simurg
Дуже цікавий матч !
Чи буде реванш ?! ...)
Я вже писав, - нічого не маю проти Іги , але вболіваю за Еалу ! ..
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0
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