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ATP
24 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:34
162
0

Официально. Алькарас не сыграет на Мастерсе в Мадриде. Известна причина

Карлос Алькарас снялся с турнира ATP 1000 в Мадриде из-за травмы приводящей мышцы

24 апреля 2025, 16:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:34
162
0
Официально. Алькарас не сыграет на Мастерсе в Мадриде. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с турнира ATP 1000 в Мадриде из-за травмы приводящей мышцы, которую он получил во время финала в Барселоне. Об этом 21-летний испанец официально объявил на пресс-конференции в столице Испании.

«В финале в Барселоне я почувствовал что-то в левой задней поверхности бедра, но не думал, что все настолько серьезно. Я очень разочарован, что не смогу сыграть здесь, в Мадриде. Это место, где мне нравится выступать перед своей публикой, перед семьей и друзьями. Они не могут часто ездить на турниры, так что этот турнир для меня особенный.

«Это было очень трудное решение – отказаться от участия. Но, увы, такова жизнь. Теннис – крайне требовательный вид спорта. Играешь неделю за неделей, много матчей подряд, и телу нужно время, чтобы восстановиться. Приходится принимать непростые решения. Я вернусь сильнее, с новыми силами к следующим турнирам. Но сейчас я действительно расстроен, что не выступлю в Мадриде».

Алькарас получил медицинскую помощь во время финального матча против Хольгера Руне в Барселоне. Ему оказывали лечение верхней части правой ноги. Двукратный чемпион турнира в Мадриде, который до этого выиграл титул в Монте-Карло, надеялся успеть восстановиться, но осознал, что это слишком рано.

«В этом году я впервые прошел так далеко в Монте-Карло, но также впервые проиграл в первом матче в Майами. Это дало мне время подготовиться к грунтовому сезону. Но все равно нелегко. Совершенно другое покрытие, переход с хардового на грунтовое, и при этом так много матчей подряд, практически без отдыха. Игрокам приходится делать трудный выбор», – отметил Алькарас.

Теперь Карлос надеется восстановиться к турниру в Риме, который он пропустил в прошлом сезоне из-за травмы руки.

«Мой план – сыграть в Риме. Мысленно я нацелен сделать все, чтобы быть на 100% готовым к турниру. В начале следующей недели я пройду тесты, чтобы понять, насколько улучшилось состояние, и от этого будет зависеть, как действовать дальше. Я надеюсь выступить в Риме. Если нет, то следующий турнир для меня – Ролан Гаррос. Я постараюсь как можно скорее вернуться на корт».

На данный момент у Карлитоса 24 победы и 5 поражений в сезоне. Он занимает первое место в рейтинге ATP-гонка.

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ATP Мадрид Карлос Алькарас (теннисист) травма
Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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